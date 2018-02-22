Минобороны получит первую партию электромотоциклов весной

«Заказ есть, весной будут поставки», — поведал руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.

Весной этого года ожидается уже первая серийная партия, отметил руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам заказ на электрические мотоциклы есть, информирует ТАСС.

«Весной будут поставки», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сказал летом 2017 года в интервью ТАСС гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко, Минобороны проводило тестирование электромотоциклов.

Мотоциклы впервые были представлены на военно-техническом консилиуме «Армия-2017».

На совещаниях с представителями русского оборонного ведомства в конце прошедшего года президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить армию и флот лучшей техникой.

Кроме того, глава государства подчеркнул значимость ведения активного интернационального разговора в рамках форума.