Минздрав предложил разрешить продавцам не продавать алкоголь пьяным покупателям

Министерство здравоохранения РФ заложило поправки в федеральный законопроект для борьбы с избыточным употреблением алкоголя.

По информации ведомства, организациям и предпринимателем могут разрешить не продавать алкоголь пьяным покупателям. В проекте закона говорится об установлении запрета на участие предпринимателей в кампаниях, проводящих профилактические программы по снижению уровня употребления алкоголя.

Согласно законопроекту, в магазинах сделают отделы и секции для продажи алкоголя, чтобы покупатели не видели его рядом с другими продуктами и товарами. Муниципальных органов власти наделят правом запрещать продавать алкоголь «на территориях соответствующих муниципальных образований».