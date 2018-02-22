Модели Gucci вышли на подиум с копиями собственных голов в руках

На Неделе моды в Милане дом Gucci представил новейшую киборг-коллекцию осень-зима этого 2018-ого года. Помещение, где проходило шоу было спроектированно по типу стерильной операционной.

Модели шли мимо больничных светодиодных ламп и операционных столов, а зрители, среди которых были Ник Кейв с супругой и сыном, Гоша Рубчинский, Анна Делло Руссо, Джованна Батталья и иные, сидели на пластиковых стульях, как в комнате ожидания. Алессандро Микеле продемонстрировал свое виденье будущего нашей планеты.

Две модели несли в руках в качестве аксессуаров копии собственных голов, демонстрируя борьбу за признание личности и «заботу о голове и мыслях».

Дизайнер Gucci Алессандро Микеле установил в центре квадратного подиума кушетку — как написали в социальная сеть Instagram итальянского бренда, она отсылала к приемам работы над осенне-зимней коллекцией — резке, сращиванию и реконструкции материалов. Многие из них были обуты в «уродливые» кроссовки, расшитые кристаллами, драгоценными камнями, лентами и дорогими нитями.