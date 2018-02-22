«Мы вас ненавидим, но от «халявы» не откажемся»: Ксения Собчак запуталась в своей агитации в Крыму

Ксения Собчак запуталась в своей агитации в Крыму. Штаб кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, которая, согласно ее заявлениям, не признаёт Крым российским, разместил бесплатную агитацию в местном правительственном издании.

В частности, агитация от кандидата Собчак была опубликована в «Крымской газеты» 21 февраля. Учредителем издания является министерство внутренней политики, информации и связи РК.

«Мы, к сожалению, отказаться от публикации не могли по закону. Но очень хотели», — прокомментировали сотрудники газеты.

«Зато штаб мог отказаться от этой публикации. Но не сделал этого! И на завтрак в Вашигтон слетаем, и в «оккупированном» Крыму поагитируем за себя бесплатно», — пишут в соцсетях крымчане.

«Это же показатель их жизненной позиции — мы ненавидим вас, но от «халявы» не откажемся», — комментируют местные жители.

Помимо этого, многие уверены, что, несмотря на заявления, данным поступком Ксения Собчак фактически признала полуостров российской территорией.