На Львовщине во время учебных стрельб погиб пограничник

Во Львовской области во время учебных стрельб погиб пограничник, сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

В ГПСУ добавили: «Сегодня во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины во Львовской области».

По информации, о гибели пограничника сообщили подразделениям военной прокуратуры, Нацполиции и другим структурам. На данный момент оперативно-следственная группа проводит неотложные следственные действия.