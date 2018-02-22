«На предмет двух сисек» — перед допросом Порошенко полиция раздевала женщин (ВИДЕО)

На заседание Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, на котором допрашивали действующего президента Петра Порошенко, попыталась прорваться активистка Femen.

В связи с этим полиция начала обыскивать всех женщин, которые пытались попасть на заседание. В частности, женщин просили расстегнуть и снять верхнюю одежду.

До белья женщин не раздевали, а только смотрели насколько легко они могут снять верхнюю одежду.

Журналистка проекта «Схемы: коррупция в деталях» Валерия Егошина обнародовала отрывок разговора между полицейским и сотрудницей СМИ:

— Девушка, стойте, расстегните пальто.

— Зачем?

— Мне нужно вас осмотреть.

— На предмет чего?

— На вас есть одежда?

— Конечно, есть, мороз на улице!

— Покажите!

— Вот! Свитер!

— Хорошо.

— А почему мужчины не осматриваете?

— У женского рода есть такой предмет, как две сиськи.