«На предмет двух сисек» — перед допросом Порошенко полиция раздевала женщин (ВИДЕО)

На заседание Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, на котором допрашивали действующего президента Петра Порошенко, попыталась прорваться активистка Femen.
В связи с этим полиция начала обыскивать всех женщин, которые пытались попасть на заседание. В частности, женщин просили расстегнуть и снять верхнюю одежду.
До белья женщин не раздевали, а только смотрели насколько легко они могут снять верхнюю одежду.
Журналистка проекта «Схемы: коррупция в деталях» Валерия Егошина обнародовала отрывок разговора между полицейским и сотрудницей СМИ:
— Девушка, стойте, расстегните пальто.
— Зачем?
— Мне нужно вас осмотреть.
— На предмет чего?
— На вас есть одежда?
— Конечно, есть, мороз на улице!
— Покажите!
— Вот! Свитер!
— Хорошо.
— А почему мужчины не осматриваете?
— У женского рода есть такой предмет, как две сиськи.