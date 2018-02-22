На компенсацию взносов за капремонт регионы получат около 1 млрд руб.

Об этом 21 февраля сказал репортерам Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень на экономическом пленуме по недвижимости в российской столице. Компенсация будет выплачиваться за счет федерального бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом. Факт о наличии у жителей задолженности по уплате ежемесячного взноса на полноценный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, подтвержденную вступившим в законную силу решением суда, уполномоченный орган региона получает у регионального оператора либо владельца особого счета по запросу.

«Пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют возможность восполнить 50% расходов на капремонт, старше 80 лет — 100% затрат». Планируется, что в 2018 г. на эти цели будет направлено не менее 14 млн. руб. Причем в данном программе участвуют все субъекты, кроме Чукотки, Калмыкии, Татарстана и Кемеровской области. Финансирование формируют, опираясь на заявки региональных властей.

Компенсация предоставляется в фиксированном размере. Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ либо при заключении соглашения с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению, по ее погашению.