На ВДНХ дадут салют в честь защитников Отечества

«Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа завершили моделирование неповторяемой высотной и цветографической схемы праздничного артиллерийского салюта в День защитника Отечества». Феодосийские власти организуют праздничные мероприятия, которые закончатся салютом по случаю Дня защитника Отечества. Запускать его будут на городской набережной, у монумента участникам Керченско-Феодосийской десантной операции. Для запуска фейерверков будут использованы пусковые установки калибром от 105 до 310 мм.

Напомним, в честь Дня защитника Отечества в Хабаровске и Хабаровском крае задуман ряд городских и краевых мероприятий. Запланированы концерты, памятные митинги, церемонии возложения цветов к братским могилам и могилам воинов, павших в годы ВОВ и иных локальных конфликтах.