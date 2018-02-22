Небензя попросил Хейли «соблюдать дипломатические приличия»

Постоянный уполномоченный РФ при ООН Василий Небензя обратился к собственной американской коллеге Никки Хейли с просьбой не выходить за рамки дипломатического приличия, а еще не называть власти Российской Федерации в государстве режимом. Я бы попросил в дальнейшем американскую делегацию соблюдать хотя бы простые дипломатические приличия, — проинформировал Небензя.

«Хочу припомнить постпреду Хейли — в РФ не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство», — цитирует постпреда РИА Новости. «Кстати, в Сирии тоже законное руководство, нравится это кому-то либо нет», — прокомментировал Небензя объявление американского постпреда о «режимах Кима, Асада и Путина». Так, Хейли привела в пример действия властей Ирана, Сирии, и КНДР, а еще не менее тщательно остановилась на политике столицы в отношении Украины.

В своей речи Хейли задела тему суверенитета стран. «Суверенные права нации являются фундаментальными». Но принцип суверенитета не соблюдается, когда позволяют действовать безнаказанно «режимам» Ким Чен Ына, Башара Асада и В. Путина, проинформировала Хейли.

Напомним, Москва не раз заявляла, что непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина одолела политический и экономический кризис.