Нефть дешевеет, игнорируя снижение недельных запасов в США

Показать меню
Актуально
Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 1 марта - 14:31 Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 1 марта РКН отказался от планов блокировки YouTube из-за иска Дерипаски - 14:32 РКН отказался от планов блокировки YouTube из-за иска Дерипаски Twitter пообещал локализовать данные россиян в первой половине 2018 года - 14:33 Twitter пообещал локализовать данные россиян в первой половине 2018 года Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины - 14:33 Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины Московское высшее общевойсковое командное училище посетили иностранные военные - 14:36 Московское высшее общевойсковое командное училище посетили иностранные военные атташе Опубликовано видео смертельного ДТП с поездом и легковушкой в Оренбуржье - 14:40 Опубликовано видео смертельного ДТП с поездом и легковушкой в Оренбуржье Выборы-2018: В ЦИК заявили о «беспрецедентной активности» агитационной кампании - 14:40 Выборы-2018: В ЦИК заявили о «беспрецедентной активности» агитационной кампании Вопрос о блокировке YouTube в России не рассматривается, заявили в Роскомнадзоре - 14:40 Вопрос о блокировке YouTube в России не рассматривается, заявили в Роскомнадзоре Бывший боец «ЧВК Вагнера» рассказал о деталях своего контракта - 14:40 Бывший боец «ЧВК Вагнера» рассказал о деталях своего контракта Рейнджеры пустыни. Российские ЧВК выходят на мировой рынок - 14:40 Рейнджеры пустыни. Российские ЧВК выходят на мировой рынок Социальные пенсии могут проиндексировать на 2,9% с начала апреля - 14:40 Социальные пенсии могут проиндексировать на 2,9% с начала апреля Ганчаренко: учитывая креативность Головина, его будет сложно заменить в матче ЛЕ - 14:43 Ганчаренко: учитывая креативность Головина, его будет сложно заменить в матче ЛЕ Российский двоеборец Яхин идет 15-м после прыжков на лыжах с большого трамплина - 14:44 Российский двоеборец Яхин идет 15-м после прыжков на лыжах с большого трамплина на ОИ Василий Березуцкий: маловероятно, что я сыграю на ЧМ-2018 - 14:44 Василий Березуцкий: маловероятно, что я сыграю на ЧМ-2018 Футболист ЦСКА Вернблум хорош даже на скамейке запасных – Василий Березуцкий - 14:44 Футболист ЦСКА Вернблум хорош даже на скамейке запасных – Василий Березуцкий Защитник ЦСКА Василий Березуцкий: решение по продолжению карьеры приму в конце - 14:44 Защитник ЦСКА Василий Березуцкий: решение по продолжению карьеры приму в конце сезона Испанский судья Лаос обслужит ответный матч "Зенита" и "Селтика" в Лиге Европы - 14:44 Испанский судья Лаос обслужит ответный матч
» » Нефть дешевеет, игнорируя снижение недельных запасов в США

Нефть дешевеет, игнорируя снижение недельных запасов в США


Добавлено: 22 фев 2018 в 13:21, Категория: Политика
Нефть дешевеет, игнорируя снижение недельных запасов в США

Цены на нефть в четверг опускаются после публикации протокола последнего совещания Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы также ожидают статистику по запасам сырья в США по результатам предыдущей недели. Во вторник договоры упали в цене на $0,42 (0,64%) — до $65,25 за баррель.

По состоянию на 09.15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 65,25 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI упали до $61,35 доллара за баррель.

Нефть на мировых рынках растет в цене на фоне роста спроса на не менее рисковые активы. Цена нефти марки Urals (основной русский экспортный сорт, поставляемый в Европу) не поменялась, оставшись на уровне $62,26 за баррель (0,00%).

По достоверным предварительным сведениям «Интерфакса», размещенный протокол январского совещания ФРС укрепил прогноз на повышение процентных ставок в Штатах. Ежели прогноз оправдается, это вполне может стать еще одним свидетельством того, что подъем нефтедобычи в Штатах рискует свести на нет усилия ОПЕК+ по ограничению добычи. В то же время запасы бензина увеличились на 1,644 млн. баррелей. Вечером будет размещена статистика Управления энергетической информации Минэнерго США. Сегодня вечером, в 19:00 мск, американское Министерство энергетики обнародует данные по коммерческим запасам нефти в государстве.

По предварительным данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,80%.

Последующее восстановление доллара будет негативно воздействовать на нефть, однако нефтяные рынки получают достаточную поддержку от отменного роста спроса в Азии, особенно в КНР, а еще ограничения объема производства в Организации стран — экспортеров нефти. Американский вуз нефти проинформировал в среду о неожиданном понижении запасов в хранилищах на 907k баррелей до 420.3 млн. по состоянию на 16 февраля. Эксперты ожидают роста запасов на 1,3 миллиона баррелей, до 423,4 миллиона баррелей.



Материалы по теме:

Нефть марки Brent упала в цене ниже 69 долл. за баррель
Нефть марки Brent торгуется на уровне 69,34 $ за баррель
Нефть взлетела выше $69 за баррель
Цена нефти Brent превысила отметку в $32 за баррель
Добавлено: 22 фев 2018 в 13:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
«Джавелины» — только начало, военная помощь Украине будет значительной, — Госдеп

«Джавелины» — только начало, военная помощь Украине будет значительной, — Госдеп

Не было бы Майдана, не было бы и войны, — внезапное прозрение Туки (ВИДЕО)

Не было бы Майдана, не было бы и войны, — внезапное прозрение Туки (ВИДЕО)

Постное меню: как приготовить морковный суп-пюре с черносливом

Постное меню: как приготовить морковный суп-пюре с черносливом

ЦИК создаст службу психологической поддержки членов избиркомов

ЦИК создаст службу психологической поддержки членов избиркомов

Загрузка...



Лента новостей
Бывшая львовянка развернула на Олимпиаде красное знамя Победы (ФОТО) - 14:01 Бывшая львовянка развернула на Олимпиаде красное знамя Победы (ФОТО)Мадуро решил выпустить еще одну криптовалюту - 14:01 Мадуро решил выпустить еще одну криптовалютуПрезидент Ford North America уволился из-за «неуместного поведения» - 14:00 Президент Ford North America уволился из-за «неуместного поведения»В сети показали жуткое видео с места боев в Дебальцево - 13:56 В сети показали жуткое видео с места боев в ДебальцевоTwitter ужесточает правила в отношении спам-ботов - 13:53 Twitter ужесточает правила в отношении спам-ботовРоссийских керлингистов лишили олимпийских медалей - 13:53 Российских керлингистов лишили олимпийских медалейТрамп предложил вооружить учителей - 13:53 Трамп предложил вооружить учителейПремьер Польши: мы пытаемся заблокировать строительство «Северного потока-2» - 13:53 Премьер Польши: мы пытаемся заблокировать строительство «Северного потока-2»Адвокат Васильца и Тимонина объяснила, как удалось освободить журналистов - 13:53 Адвокат Васильца и Тимонина объяснила, как удалось освободить журналистовГершкович: "Спартак" вряд ли пройдет "Атлетик" в ЛЕ с такой слабой игрой в обороне - 13:49 Гершкович: Базаревич: Карасев будет готов выйти на матч отбора Кубка мира с французами - 13:49 Базаревич: Карасев будет готов выйти на матч отбора Кубка мира с французамиТренер: конькобежец Кулижников досрочно закончил международный сезон-2017/18 - 13:49 Тренер: конькобежец Кулижников досрочно закончил международный сезон-2017/18Канчельскис: "Зенит" должен обыграть "Селтик" со счетом 2:0 и выйти в 1/8 ЛЕ - 13:49 Канчельскис: МИД РФ призвал болельщиков "Спартака" проявлять осторожность в Испании - 13:49 МИД РФ призвал болельщиков
Последние новости
Ольга Гажиенко зациклена на своей семье и счастье - 14:21 Ольга Гажиенко зациклена на своей семье и счастье Евгения и Степан Меньщиковы прекрасно общаются ради детей - 14:21 Евгения и Степан Меньщиковы прекрасно общаются ради детей Генерал Виктор Казанцев поздравляет защитников Отечества с праздником - 14:17 Генерал Виктор Казанцев поздравляет защитников Отечества с праздником В ДНР медлить не стали: Киеву ответили действием на решение по Донбассу - 14:17 В ДНР медлить не стали: Киеву ответили действием на решение по Донбассу Инновационный технополис Минобороны РФ создадут в Анапе - 14:11 Инновационный технополис Минобороны РФ создадут в Анапе Песков прокомментировал размышления Серебрякова о национальной идее России - 14:11 Песков прокомментировал размышления Серебрякова о национальной идее России Шойгу заменит Рогозина на посту председателя попечительского совета ФПИ - 14:11 Шойгу заменит Рогозина на посту председателя попечительского совета ФПИ Украинский «Черноморнефтегаз» обвинил РФ в незаконной добыче топлива в Крыму - 14:11 Украинский «Черноморнефтегаз» обвинил РФ в незаконной добыче топлива в Крыму Судиться не будем, но будем отстаивать честное имя Крушельницкого — ФКР - 14:11 Судиться не будем, но будем отстаивать честное имя Крушельницкого — ФКР Полиция задержала Навального и Волкова - 14:11 Полиция задержала Навального и Волкова Гиркин: Кремль дал команду возрождать «Новороссию» - 14:07 Гиркин: Кремль дал команду возрождать «Новороссию» СКР назвал мотив совладельца «дочки» «Газпрома» при организации покушения - 14:07 СКР назвал мотив совладельца «дочки» «Газпрома» при организации покушения Алексей Навальный сообщил о своем задержании - 14:06 Алексей Навальный сообщил о своем задержании
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"