Нефть дешевеет, игнорируя снижение недельных запасов в США

Цены на нефть в четверг опускаются после публикации протокола последнего совещания Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы также ожидают статистику по запасам сырья в США по результатам предыдущей недели. Во вторник договоры упали в цене на $0,42 (0,64%) — до $65,25 за баррель.

По состоянию на 09.15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 65,25 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI упали до $61,35 доллара за баррель.

Нефть на мировых рынках растет в цене на фоне роста спроса на не менее рисковые активы. Цена нефти марки Urals (основной русский экспортный сорт, поставляемый в Европу) не поменялась, оставшись на уровне $62,26 за баррель (0,00%).

По достоверным предварительным сведениям «Интерфакса», размещенный протокол январского совещания ФРС укрепил прогноз на повышение процентных ставок в Штатах. Ежели прогноз оправдается, это вполне может стать еще одним свидетельством того, что подъем нефтедобычи в Штатах рискует свести на нет усилия ОПЕК+ по ограничению добычи. В то же время запасы бензина увеличились на 1,644 млн. баррелей. Вечером будет размещена статистика Управления энергетической информации Минэнерго США. Сегодня вечером, в 19:00 мск, американское Министерство энергетики обнародует данные по коммерческим запасам нефти в государстве.

По предварительным данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,80%.

Последующее восстановление доллара будет негативно воздействовать на нефть, однако нефтяные рынки получают достаточную поддержку от отменного роста спроса в Азии, особенно в КНР, а еще ограничения объема производства в Организации стран — экспортеров нефти. Американский вуз нефти проинформировал в среду о неожиданном понижении запасов в хранилищах на 907k баррелей до 420.3 млн. по состоянию на 16 февраля. Эксперты ожидают роста запасов на 1,3 миллиона баррелей, до 423,4 миллиона баррелей.