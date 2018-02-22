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» » Обвинитель просит добавить 2 месяца колонии соучастнику убийства Немцова Эскерханову

Обвинитель просит добавить 2 месяца колонии соучастнику убийства Немцова Эскерханову


Добавлено: 22 фев 2018 в 13:20, Категория: Политика
Обвинитель просит добавить 2 месяца колонии соучастнику убийства Немцова Эскерханову

До начала прений сторон подсудимый поведал о серьёзных проблемах со здоровьем и о давнишней необходимости в хирургическом вмешательстве. «Мне уже три года требуется операция», — добавил фигурант дела. «У меня 7 детей, старший из них — мой племянник». Он пришел в суд давать показания как свидетель. «Я не буду повторять слова, которые подсудимый произносил в судебном совещании летом 2017 года».

Согласно обвинительному заключению, на одном из заседаний по делу об убийстве Немцова «Эскерханов, желая проявить неуважение к суду, умышлено обидел следователя».

Согласно обвинительному заключению, во время судебного совещания по делу об убийстве Немцова в Московском окружном военном суде Эскерханов специально обидел следователя Александра Камашева. «Самыми безобидными были слова „шестерка“ и „сучонок“, — сообщил он».

Темерлан Эскерханов на этот раз обвиняется в оскорблении следователя. Киллеру Зауру Дадаеву дали 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет.

Львович добавил, что подсудимый с первого раза не отреагировал на замечание судьи и остановился только после повторного замечания. Спустя три месяца стало известно, что СКР проводит доследственную проверку слова Эскерханова, а в середине осени юрист осужденного Анна Бюрчиева поведала о возбужденном в отношении него уголовном деле. Другие участники убийства получили сроки от 11 до 19 лет заключения. Таким образом, генпрокуратура предложила добавить к основному сроку Эскерханова два месяца заключения. Как считают правоохранительные органы, убийству известного политика предшествовала тщательная подготовка правонарушения, за будущей жертвой производилось наблюдение.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля этого года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 он находится в международном розыске.

Инцидент произошёл, когда следователь выступал в качестве свидетеля на одном из заседаний по делу об убийстве Немцова.



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Добавлено: 22 фев 2018 в 13:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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