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Обычный абитуриент: Рейтинг институтов


Добавлено: 22 фев 2018 в 14:47, Категория: Политика
Обычный абитуриент: Рейтинг институтов

МИФИ занял первое место в ежегодном исследовании «Российские университеты глазами студентов — 2018», которое проводилось МИА «Россия сегодня» и проектом «Типичный абитуриент».

В недалеком прошлом на портале проекта «Типичный абитуриент» был размещен рейтинг институтов, в основу которого легли студенческие отзывы, так называемые «сливы». Как информирует «Российская газета», больше всего положительных отзывов получили МИФИ, Московский государственный юридический институт имени Кутафина, МГИМО, СПбГУ, РАНХиГС, РЭУ имени Плеханова, русский государственный институт нефти и газа имени Губкина, денежный институт при руководстве, МГЛУ, ЛЭТИ.

На этот раз в исследовании приняли участие студенты 98 государственных университетов страны.

Среди вузов с большей долей негативных отзывов — Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Уральский федеральный университет им.

Социологи провели ежегодное исследование, которое определило удовлетворенность своим вузом студентов. На втором и первом месте соответственно Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Московский авиационный вуз. В пресс-центре университета и профкоме студентов объяснять результаты рейтинга отказались. Так, по его словам, чтобы отзыв мог воздействовать на оценку университета, иные юзеры должны поставить ему как можно больше лайков: «Если один отрицательный отзыв будет иметь один лайк, а положительный отзыв будет иметь девять лайков, вуз будет иметь 90% положительных оценок и 10% отрицательных». Господин Белый обозначил, что благодаря нескольким этапам проверки появляется возможность заметить «накрутку лайков». Старые сливы хуже влияют на рейтинг университета, чем новые. По его словам, в предыдущем году число довольных студентов приравнивалось к 36%, в текущем — к 45%.

Согласно отзывам, студентов в первую очередь тревожат качество и уровень трудности образовательного процесса, отношение руководства и учителей университета, коррупция, местоположение учебного заведения, студенческая жизнь и атмосфера в институте, а кроме этого качество ремонта общежития.

Объясняя нюансы, отражающие негодование студентов, глава проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина обратила внимание на смещение акцента с материальных претензий в сторону кадровых вопросов.



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Добавлено: 22 фев 2018 в 14:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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