Оккупанты ОРДО заявили, что не могут запустить «Донецккокс»

Оккупанты «ДНР» признали, что не в состоянии запустить «национализированный» «Донецккокс» и выдали его работникам продуктовые наборы и бытовую химию.

Руководитель"специального штаба по контролю над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление ДНР» Ольга Позднякова сообщила: «Мы сегодня выдали продуктовые наборы и наборы бытовой химии 59 сотрудникам ГП «Донецкокс», которые числятся в списках предприятия».

Она отметила, что помощь выдали в связи с тем, что «производство запустить не получится». По информации, людям выдали по два набора — крупы, консервы, подсолнечное масло, чай и сладости, а также стиральные порошки, чистящие средства, средства для мытья посуды, кондиционеры, ополаскиватели для стирки, мыло, зубную пасту.