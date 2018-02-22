ОКР выплатил МОК 15 миллионов долларов

Олимпийский комитет России (ОКР) внес в Международный олимпийский комитет (МОК) на развитие глобальной антидопинговой системы 15 миллионов долларов.

Об этом сообщает агентство France-Presse.

Напомним: 5 декабря 20017 года членство ОКР в МОК было временно приостановлено по итогам расследования информации о применении российским спортсменами на Олимпийских Играх-2014 года в Сочи запрещенных веществ. При этом МОК допустил часть «чистых» российских спортсменов к участию в Зимней Олимпиаде-2018 года в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе, а также обязал ОКР выплатить 15 миллионов долларов, которые пойдут на развитие глобальной системы борьбы с допингом в спорте.

После того, как Олимпиада в Пхенчхане началась, 18 февраля Сергей Поздняков - глава делегации «Олимпийские атлеты из России», в составе которой выступают допущенные до Игр российские спортсмены, заявил, что МОК настаивает на выплате 15 миллионов долларов до окончания ОИ-2018, то есть до 25 февраля.

Ранее МОК допустил, что в случае выполнения всех условий права ОКР могут быть восстановлены в последний день Олимпийских Игр в Южной Корее, и тогда россияне смогут пройти под флагом своей страны на торжественной церемонии закрытия Олимпиады-2018.