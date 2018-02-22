Омичи предпочитают перебираться на ПМЖ в Армению и Казахстан

Из Омской области в предыдущем 2017 году уехало 63,9 тысяч человек, а приехало всего 54 тысячи.

При всем этом миграционная убыль подросла на 66%, с 5942 до 9853 человек. Из них 27 563 омича выехали за пределы региона, а прочие - 7608 человек — переехали в иную страну.

Омичи как правило уезжают в остальные регионы Российской Федерации. Зато перечислены заграничные страны, куда больше всего стремятся уехать граждане омского региона. Больше всего, на ПМЖ уезжают в Казахстан — 4 721 человека, Украина за прошедший год приняла 696 омичей, в Армению направились 323 человека. На них приходится три четверти всех омичей, обустроившихся за рубежом.

Что касается дальнего зарубежья, то в первую очередь омичи предпочитают Германию — туда эмигрировали 320 человек и приблизительно столько же прибыли оттуда.

Отметим, что основная часть омичей, покидающих город — люди трудоспособного возраста. В течении следующего года таковых было 3/4 от всех мигрирующих.

«Основные мотивы смены места проживания — возможность устроиться на не менее высокооплачиваемую работу, соответствующую полученной специальности и квалификации, построить карьеру, получить высшее образование, а еще наличие социальной инфраструктуры», — разъяснила «Новому Омску» Марина Хамова, отметив, что эти причины актуальны и для иных регионов, в которых прослеживается миграционный отток населения.

Омскстат обнародовал статистику по миграции в Oмском регионе за 2017 год. Численнoсть населения на данный момент составляет 1959,6 тыс. человек.