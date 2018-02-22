«Омский аэропорт» требует от Кокорина 43 млн за Дворец бокса

Новый шумный скандал разгорелся в Омске вокруг замка бокса, расположенного в помещении прежнего аэропорта местных воздушных линий.

Строение прежнего аэропорта местных воздушных линий стало пригодно для занятий после реконструкции два года назад. В реконструированных на условиях государственно-частного партнерства помещениях бесплатно тренируются около 400 воспитанников СДЮСШОР № 21.

Но на данный момент из-за пересмотра условий аренды со стороны «Омского аэропорта» финансирование проекта находится под вопросом. Реконструкцию проводило ЗАО «Производственно-строительная база» предпринимателя и депутата областного заксобрания Валерия Кокорина, который на условиях государственно-частного партнерства вложил в строение аэропорта 50 млн руб.

— Вопрос никак не решается, и каждый год аэропорт увеличивает нам арендную плату, не обосновывая это ничем.

Реконструкцию проводило ЗАО «Производственно-строительная база» предпринимателя и депутата Заксобрания Кокорина.

Арендаторы попросили руководство поднять вопрос об изменении арендной платы на Совете начальников.

2-кратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, президент федерации бокса Омской области Кирилл Подольский, депутат Законодательного собрания Омской области Валерий Кокорин и начальник СДЮСШОР № 21 Геннадий Земцов собирают омских корреспондентов на брифинг.

Получить оперативный комментарий от Омского аэропорта не удалось, в компанию направлен запрос с просьбой прояснить ситуацию.