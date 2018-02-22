Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новейших Су-57 в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии в Сирии новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, посоветовав обратиться по этому поводу в оборонное ведомство.

Что касается информированности об этом президента РФ Владимира Путина, представитель Кремля подчеркнул, что тот является главнокомандующим. Тем не менее, заметил Песков, лучше узнать о Су-57 у Минобороны.

Заметил российские истребители в небе Сирии местный обозреватель Ваэль аль-Хусейни.