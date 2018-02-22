Песков поведал, как и где пройдёт письмо Владимира Путина Федеральному собранию

По утверждению секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, письмо руководителя государства Федеральному Собранию будет перенесено в Манеж в связи с расширенным составом приглашенных, сообщает РИА Новости.

Президент сказал, что состав приглашенных будет шире, нежели на Федеральном собрании. «Чуть шире, чем Федеральное собрание», — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

По его словам, Манеж выбран «для лучшей визуализации и использования инфографики» — планируется использовать особые экраны, которые будет логистически и технически трудно установить в Георгиевском зале Кремля.

Согласно традиции, на оглашение послания Федеральному собранию приглашаются сенаторы, народные избранники Госдумы, члены руководства, начальники Конституционного и Верховного судов, губернаторы, а кроме этого председатели законодательных собраний субъектов Федерации.

Там будут установлены экраны. Как подчеркивали некоторые СМИ, вероятно, это связано с тем, что само место «подчеркивает другой характер послания — всему гражданскому обществу, а не только лишь „пиджакам“».

В прошлых посланиях В.Путина Федеральному собранию сообщалось о планах работы на ближайший год.

Вплоть до этого времени в послании парламентариям президент формулировал тезисы работы на ближайший год. На нем присутствуют уполномоченные национальной думы и Совета Федерации, а еще начальники регионов, члены руководства, Центральной избирательной комиссии, Общественной и Счетной палат, уполномоченные основных конфессий и работники крупнейших СМИ.

Планируется, что на письмо будут приглашены доверенные лица Владимира Путина, который в нынешнем году является кандидатом на президентских выборах. Перенос места мероприятия подтвердил сегодня секретарь руководителя государства Дмитрий Песков. Так, в штабе В. Путина подчеркнули, что среди приглашенных могут быть и доверенные лица кандидата, которые будут присутствовать как социальные деятели либо члены Общественной палаты.

Примечательно, что в собственных обращениях Владимир Путин обычно подводил результаты уходящего года, а еще озвучивал основные направления работы на будущий год.

Кроме того, в газете предположили, что на мероприятии будут находиться не только лишь члены СФ, однако и сотрудники кандидата в президенты. Руководителя русского государства уже обращались с посланием 22 раза. Но в список приглашенных их включат в качестве уполномченных Общественной палаты либо гражданских объединений. 1-ый президент РФ Борис Ельцин выступал с посланиями начиная с 1994 года, к концу зимы либо к началу весны.