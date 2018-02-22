Помощник шерифа Лос-Анджелеса принуждал заключенных заниматься сексом

Помощник шерифа округа Лос-Анджелес был арестован за сексуальное нападение на женщин-заключенных.Шериф Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл (Jim McDonnell) заявил, что один из правоохранителей совершил насилие в отношении 6 женщин в исправительном учреждении Линвуд. В частности, 31-летний Джанкарло Скотти (Giancarlo Scotti) заставил двух женщин заниматься оральным сексом прежде, чем принудил их к половому акту с ним в душе.В целом, бывшему помощнику шерифа предъявили 6 уголовных обвинений. Судья определил для него залог в размере 400 тысяч долларов. Скотти грозит около семи лет лишения свободы.Макдонелл заявил, что нет никаких доказательств, что в совершении правонарушений принимали участие другие офицеры.