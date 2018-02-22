Порошенко потребовал расследовать раздевание женщин в суде

Президент Украины Петр Порошенко назвал действия правоохранителей в Оболонском суде Киева недопустимыми.

Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил: «Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим извинения у всех журналистов и ждем результаты служебного расследования».

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко тоже возмущена действиями представителей силовых структур: «Я полностью разделяю ваше возмущение действиями представителей силовых структур, которые вчера прибегли к унизительному осмотру женщин — представительниц СМИ. МФО Равные возможности, которое объединяет почти всех женщин-депутатов, уже сделало соответствующее публичное заявление с протестом таких действий».