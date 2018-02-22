Практически 50 млн руб истратят власти на украшение избирательных участков в российской столице

Соответствующие конкурсы появились на сайте госзакупок, их инициаторами по большей части выступили управы районов и префектуры.

Как следует из конкурсной документации, расположенной на портале госзакупок, общая максимальная стоимость контрактов на украшение избирательных участков в Зеленограде составляет 1,8 млн руб. Дороже всего подготовка к выборам обойдется Южному административному округу Москвы.

Управы разместили заказы на торжественное оформление мест голосования к выборам президента РФ. В Сокольниках планируют на зданиях участков расположить шестиметровые растяжки с логотипом выборов. Внутри участка расположится баннер 3,5 х 2,5 м с логотипом выборов (предполагается, что на его фоне будет сидеть избирательная комиссия) и будут летать шарики. Там еще разместят синий фотостенд 2 х 3 метра с надписью «Мы выбрали президента», на фоне которого сумеет сфотографироваться каждый желающий. Дорогу к участкам москвичам покажут особые навигаторы, расположенные на фонарных столбах.

В российской столице явка на выборы, как правило, одна из самых низких в Российской Федерации. На прошедших президентских выборах она составила 58,1% от списочного состава избирателей, на выборахв Госдуму РФ следующего года - 35,2%. На муниципальных выборах осенью 2017 г., когда многие претенденты выражали недовольствие на отсутствие информации о предстоящем голосовании, на участки пришло только 14,8% жителей столицы.

До этого Кремль в целях поднятия явки поручил областным депутатам сделать из выборов праздник для жителей.

Политтехнолог Аббас Галлямов разъяснил «Ведомостям», что торжественное оформление участков несомненно поможет властям поднять явку на предстоящих выборах. Положительные эмоции и ощущение праздника привлекают внимание, «в празднике всегда хочется поучаствовать», говорит специалист: «Если бы участков было гораздо меньше, они бы и салют могли сделать».