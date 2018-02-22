Путин возглавил медиарейтинг самых упоминаемых в СМИ мужчин

Президент РФ Путин возглавил медиарейтинг самых узнаваемых в СМИ мужчин.

Как сообщается, медиаиндекс руководителя государства составил около 3 204 197, следом идут премьер РФ Д. Медведев - 641 971 и секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков (354 539). На 2-й позиции - председатель руководства Д. Медведев, на третьем — секретарь президента глава пресс-службы России. Его медиаиндекс составляет не менее 3-х млн. Соответствующую информацию обнародовала компания «Медиалогия». Суть его в том, что чем чаще в СМИ упоминается та либо другая персона, тем более положительное отношение к ней, тем более позитивным имиджем она обладает. Исследование проводилось с февраля 2017-го по февраль этого года.

Медиарейтинг был подготовлен умышленно к 23 февраля.

В первую 10-ку вошли мэр столицы Сергей Собянин, оппозиционер Алексей Навальный, руководитель МИД РФ Сергей Лавров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Чечни Рамзан Кадыров, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны Сергей Шойгу.