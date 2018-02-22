Россия направила в Сирию новейшие истребители Су-57

В Сирии на авиабазу Хмеймим прибыли российские истребители пятого поколения Су-57.

Источник в Минобороны сообщает: «Это стало ответом на полет американских стелс-истребителей. Кроме того, у истребителя есть задача пройти проверку в реальных условиях».

СМИ со ссылкой на источник в органах военного управления, самолеты прибыли 21 февраля. Один из источников издания уточнил, что самолеты перебазировали в рамках программы «испытания систем вооружения истребителей пятого поколения».

Информированные источники передал, что в Сирию прибыли два таких истребителя. В Кремле же данные об истребителях комментировать не стали, переадресовав вопросы журналистов в Министерство обороны.