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Россия выплатила за допинг МОК 15 млн долларов штрафа


Добавлено: 22 фев 2018 в 20:49, Категория: Украина
Россия выплатила за допинг МОК 15 млн долларов штрафа

Олимпийский комитетом России перечислил МОК 15 млн долларов штрафа за допинг.

ОКР на своем сайте сообщил: «На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме».

Штраф, выплаченный Олимпийский комитетом России Международному олимпийскому комитету, пойдет на учреждение международного агентства допинг-тестирования.

В релизе сказано: «Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись Олимпийскому комитету России для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены».



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Добавлено: 22 фев 2018 в 20:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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