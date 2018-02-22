Россия выплатила за допинг МОК 15 млн долларов штрафа

Олимпийский комитетом России перечислил МОК 15 млн долларов штрафа за допинг.

ОКР на своем сайте сообщил: «На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме».

Штраф, выплаченный Олимпийский комитетом России Международному олимпийскому комитету, пойдет на учреждение международного агентства допинг-тестирования.

В релизе сказано: «Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись Олимпийскому комитету России для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены».