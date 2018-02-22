Саакашвили пообещал принести Порошенко «передачку в тюрьму»

Экс-глава Одесской ОГА и лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили отреагировал на решение Госпогранслужбы запретить ему въезд в Украину на три года.

Грузинский политик написал: «Давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года».

Он отметил, что народ Украины раздражен отсутствием реформ, «тотальной лживостью и вороватостью власти». Саакашвили добавил: «Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный…».