Саакашвили пообещал "скоро" вернуться на Украину

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал решение Государственной пограничной службы Украины о запрете въезда на территорию страны.Как написал Саакашвили в Facebook, это решение было принято президентом Украины Петром Порошенко, который якобы испугался народных протестов."Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года", — заявил политик.По словам бывшего президента Грузии, его высылка не избавит Украину от народного негодования. Действия властей он назвал "глупой ошибкой".