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Саакашвили пообещал «совсем скоро» вернуться на Украину


Добавлено: 22 фев 2018 в 01:22,
Саакашвили пообещал «совсем скоро» вернуться на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети в Facebook прокомментировал вынесенный ему Государственной пограничной службой Украины запрет на въезд в страну до 2021 года.

По его словам, это решение было принято украинским президентом Петром Порошенко из-за страха перед массовыми волнениями.

«Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года», — написал Саакашвили.

Политик выразил уверенность, что его высылка не избавит страну от народных протестов, он также назвал действия украинских властей «глупой ошибкой».

«Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный», — отметил Саакашвили.

На прошлой неделе Киев депортировал Саакашвили обратно в Польшу, с территории которой тот осенью, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей, попал на украинскую территорию.

Позже стало известно, что бывший губернатор Одесской области уехал в Нидерланды и получил там удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

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Добавлено: 22 фев 2018 в 01:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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