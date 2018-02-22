Самолет лоукостера Ryanair впервые приземлился в «Борисполе»

Самолет ирландского лоукостера Ryanair в первый раз приземлился в столичном аэропорту «Борисполь».

Ирландский лоукостер Ryanair начнет летать в Украинское государство с осени 2018 года.

В частности, в международном аэропорту «Борисполь» подтвердили, что вчера вечером в аэропорт прибыл самолет ирландской авиакомпании Ryanair.

Об этом ТСН.ua сказали источники. «Это не коммерческий рейс».

Напомним, на 22 февраля Мининфраструктуры анонсировало проведение пресс-конференции по теме «Hyperloop в Украине». В частности, идет речь о начале полетов в аэропорты «Борисполь» и «Львов».

Ранее говорилось, что полеты во Львов уже согласовали.

Весной прошедшего года лайнер авиакомпании совершил посадку в аэропорту «Жуляны» — тогда стороны объявляли о начале полетов в государство Украину, но в скором времени Ryanair отказался от идеи заходить в нашу страну. А вот с «Борисполем» вопрос остался.

«Да, прибыл», — ответили в пресс-центре на вопрос относительно приземления воздушного судна лоукост-перевозчика. Руководство должно согласовать денежный план аэровокзала, который был подан на его рассмотрение зимой.