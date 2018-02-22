СБУ обнаружила в зоне АТО два тайника с боеприпасами

В зоне АТО в Донецкой области сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с военнослужащими обнаружили два тайника с большим количеством боеприпасов.

Пресс-центр СБУ сообщает, что в заброшенном доме в одном из сел Ясиноватского района сотрудники спецслужбы обнаружили тайник с военными средствами поражения. Оттуда правоохранители изъяли более 160 мин различной модификации, девять дальнобойных зарядов и почти 60 тротиловых шашек.

Кроме того, возле Авдеевки оперативники СБУ обнаружили в поле на прежних позициях боевиков 69 артиллерийских выстрелов. В СБУ добавили: «Полученные средства поражения переданы военным специалистам. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к организации тайников».

Фото: