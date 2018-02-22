США обвинили Российскую Федерацию и Сирию в погибели мирных граждан в Восточной Гуте

«США уверенно осуждают недавние атаки на сирийских жителей в Восточной Гуте со стороны Российской Федерации и режима (президента Сирии Башара) Асада». Об этом говорится в письменном объявлении официального представителя Белого дома Сары Сандерс.

В документе содержится призыв к международному обществу «осудить эти чудовищные нападения».

По версии американской администрации, руководство Сирии «целенаправленно уничтожает» медицинские заведения в Восточной Гуте и препятствуют доступу гуманитарной помощи в этот район.

Секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что русские и сирийские власти несут прямую ответственность за эскалацию насилия в городе Восточная Гута в Сирии. При всем этом никаких свидетельств причастности столицы и Дамаска к нападению в Восточной Гуте Вашингтон не привел. В Белом доме выделили, что насилие в Восточной Гуте должно стать поводом для продолжения поиска политического решения сирийского конфликта в ходе Женевского процесса на основании решений ООН и общих заявлений президента США Дональда Трампа и лидера РФ Путина. В среду генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.