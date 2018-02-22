США посоветовали Украине не игнорировать мнение стран-соседей относительно языкового вопроса

В Госдепе США заявили, что украинская власть должна прислушиваться к мнению ряда стран, которые раскритиковали реформу образования в Украине.Заместитель госсекретаря США Джон Салливан выступил в Дипломатической академии Украины. В ходе своей речи он упомянул о проблемном законе об образовании в Украине. Американский представитель подчеркнул, что украинскому государству, которое обеспокоило языковыми новшествами своих соседей, стоит считаться с их мнением.«Я знаю, что закон об образовании вызвал определенную обеспокоенность среди соседей Украины, в частности требования по языку. Мы поддерживаем реформу в области образования в Украине, и в частности, мы поддерживаем реформу надлежащей языковой подготовки», - рассказал Салливан.По его словам, реформы не должны ущемлять прав граждан в Украине, которые говорят не только на украинском языке.«Наш совет заключается в том, чтобы Украина сотрудничала со своими соседями в воплощении этой образовательной реформы», - заявил он.Напомним, закон об образовании вызвал негативную реакцию со стороны Венгрии, России и других стран. Первая отметила, что намерением проводить учебный процесс в школах исключительно на украинском языке является ударом для нацменьшинств, которые его могут не знать.Между тем в Украине заявили, что компромиссов в этом вопросе не будет. Единственное, на что согласилась украинская сторона - постепенно переводить нацменьшинства на обучение на украинском языке.