Стало известно, сколько газа нелегально добыла Российская Федерация около Крыма

По ее словам, на этот момент Россией нелегально добыто 7,2 миллиарда кубометров газа, из которых половина (3,5 миллиарда) — на Одесском газовом месторождении. Такое объявление сделала руководитель правления украинской компании Светлана Нежнова.

Руководитель правления украинской компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова сообщила, что РФ нелегально добыла в Крыму 7,2 млрд кубометров газа, информирует «Громадське ТВ». Месторождение в настоящее время применяется «по полной».

В середине февраля источники в федеральных и крымских органах власти проинформировали о планах Российской Федерации заморозить добычу на Одесском газовом месторождении в крымской шельфовой зоне.

Украинские власти оценили убытки от добычи Россией газа на крымском шельфе. Украина ввела его в эксплуатацию к концу осени 2012 г., официально там было добыто около 500 млн кубометров газа.

В самом начале аннексии Крыма в 2014 г. РФ нелегально добыла на шельфе Черного моря около 7,2 млрд кубометров природного газа.

По ее словам, за время аннексии Крыма Россией нелегально было пробурено в месторождении еще 11 скважин. «Нелегитимные власти Крыма пробуют выкачать побольше газа оттуда», — поведала она.

Буровые установки и иное имущество украинской национальной компании «Черноморнефтегаз» захватили прошедшего года во время аннексии Крыма Россией.