Свердловские cотрудники экстренных служб в День защитника Отечества будут работать в усиленном режиме

«Для того чтобы не менее оперативно реагировать на вероятные чрезвычайные ситуации и пожары, которые могут появиться в праздничных дней, и осуществлен перевод на усиленный режим несения дежурства», — отмечает 1-ый заместитель начальника ГУ МЧС Российской Федерации по Камчатскому краю Юрий Карташев. Такой режим введён с утром 22 февраля и продлится до 26 февраля 2018-ого. Спасатели проверят запасную технику и будут отслеживать сообщения о ЧС от дежурно-диспетчерских служб.

Под особый контроль надзорных служб МЧС Российской Федерации и органов местного самоуправления попадут объекты проведения массовых праздников, водоемы и жилой сектор.

Работники МЧС напоминают жителям региона присматривать за топящимися печками и не включать в сеть сразу несколько мощных электроприборов.

— Рыбакам и любителям автомобилей не стоит рисковать, желая уменьшить путь по водоему. Для движения транспорта пригодны только официально разрешённые переправы, — поведали в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Свердловской области.