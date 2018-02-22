Тестирования русского боевого высокоскоростного вертолета начнутся в 2019-ом году

В будущем 2019 г начнётся серия лётных испытаний прототипа русского высокоскоростного боевого вертолёта. Об этом, как информирует ТАСС, объявил генеральный руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Чемезов подчеркнул, что разрабатываемый вертолет в полете сумеет развивать скорость до 400 километров в час.

По его словам, в течении следующего года опытно-конструкторские работы по созданию боевого вертолета будут продолжены, и 1-ый образец летательного аппарата сумеет совершить 1-ый полет, сообщает ТАСС.

— Скорее всего, тут идет речь даже не о создании определенной модели, а об отработке технологий для иных машин. Проектируют его профессионалы Московского вертолетного завода имени Миля специально для Минобороны. Для него уже была создана революционная конструкция лопасти несущего винта.

До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что к концу 2017 году доля модернизированных вооружений русской армии составила 60%. Вероятнее всего, тестирования вертолета пройдут в рамках плановых учений.