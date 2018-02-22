Трамп предложил вооружить школьных учителей

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) придумал способ, как избежать массовых расстрелов в школах. Он предлагает вооружить учителей, бывших ветеранов.Он считает, что оружие в руках учителей может «сдерживать или останавливать школьных стрелков». Об этом он заявил на встрече со школьниками и прессой в Белом доме после стрельбы в школе Флориды, в результате которой убиты 17 человек.Трамп предположил, что если бы Аарон Фейс, популярный футбольный тренер, убитый во время расстрела, был вооружен, он мог бы остановить боевика. «Если бы у тренера было огнестрельное оружие в его шкафчике, когда он побежал к этому парню… Этот тренер был храбрым, мог бы спасти много жизней. Ему пришлось бежать, и это стало его концом», - заявил Дональд Трамп.Также Трамп думает, что подобных трагедий можно избежать, если усилить проверки психологического состояния учеников и увеличить ресурсы на лечение ментальных заболеваний.