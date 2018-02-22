В Бахмуте задержали мужчину со взрывчаткой

На автовокзале Бахмута Донецкой области полиция задержали мужчину, планировавшего провезти в Харьков взрывчатку, замаскированную под хлеб.

Пресс-служба Нацполиции сообщает: «Был остановлен мужчина, который нарушал нормы административного законодательства. При составлении протокола 33-летний нарушитель стал заметно нервничать. При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и выглядела как хлеб с этикеткой. При более детальном осмотре стало понятно, что это не съедобный продукт. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка — пластид, массой около 1 килограмма»,.

Данное вещество изъяли и направили на экспертизу. По факту возбуждено уголовное производство, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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