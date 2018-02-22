В центре Донецка масштабное ДТП: пострадали 4 человека

Вчера в оккупированном Донецке в результате масштабного ДТП пострадали четыре человека.

Так в Ворошиловском районе Донецка на проспекте Богдана Хмельницкого 36-летний водитель автомобиля «HONDA CIVIC», двигаясь в левом ряду по мосту вблизи здания ТЦ «Империя Мебели», столкнулся с автомобилем «OPEL VECTRA», двигавшийся в правом ряду в попутном направлении.

Так, в результате столкновения автомобиль «HONDA» выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на отбойник и опору ЛЭП. Автомобиль «OPEL» в неуправляемом состоянии выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «МAZDA E2200», двигавшемся во встречном направлении.

Сообщается, что в результате ДТП водители и пассажиры трех транспортных средств получили травмы.

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