В Челябинске сын сломал позвоночник, катаясь на привязанных к авто отца санках

В Челябинске отец решил с ветерком прокатить 12-летнего сына и привязал его санки к своему автомобилю. Как передают местные СМИ, он сильно разогнался и санки с ребёнком влетели в дерево. Мальчик получил тяжелые травмы.

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Мальчика в экстренном порядке доставили в больницу. У ребёнка диагностировали перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Его уже прооперировала бригада нейрохирургов.

Сейчас ребёнок находится под наблюдением главного детского нейрохирурга региона, завотделением нейрохирургии Челябинской детской областной больницы Герман Сафронов. По его словам, в последнее время количество детских травм головы и позвоночника увеличилось в два с лишним раза, а большинство из них случается по недосмотру родителей.

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