В Донецке замечено активное передвижение тяжелых грузовиков. «КамАЗов стало больше»

Во временно оккупированном Донецке в последние дни активизировалось движение тяжелых грузовиков, которые могут перевозить военную технику и личный состав боевиков. Об этом пишут дончане в социальных сетях.

«Донецьк. Тихо, По місту збільшилось, у процентному відношенні, кількість УралоКамазів без тактичних знаків», — отметил один из авторов.

Тяжелые машины могут быть замечены в разных районах города. Некоторые из них обшиты стальными листами. «Грузовая борт.тент., пустая?, кабина обшита стальными листами, по Титова через Артема и Университетскую на Щорса, тз „15 в круге“», — такими сообщениями делятся дончане друг с другом.

По их данным, количество таких машин в городе продолжает расти.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.