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В ЕС согласовали продление санкций против 150 человек и 38 компаний из-за Крыма и Донбасса


Добавлено: 22 фев 2018 в 01:21, Категория: Политика
В ЕС согласовали продление санкций против 150 человек и 38 компаний из-за Крыма и Донбасса
Послы ЕС приняли решение продлить санкции в отношении 150 человек и 38 компаний за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе еще на полгода.

"Послы ЕС сегодня приняли решение продлить на 6 месяцев санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд 150 физическим лицам и 38 предприятиям, ответственным за действия, которые нарушают территориальную целостность Украины", - написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Напомним, в сентябре 2017 года Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничительные меры продлены в отношении 149 человек и 38 компаний.
Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.


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Добавлено: 22 фев 2018 в 01:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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