В ЕС согласовали продление санкций против 150 человек и 38 компаний из-за Крыма и Донбасса

Послы ЕС приняли решение продлить санкции в отношении 150 человек и 38 компаний за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе еще на полгода."Послы ЕС сегодня приняли решение продлить на 6 месяцев санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд 150 физическим лицам и 38 предприятиям, ответственным за действия, которые нарушают территориальную целостность Украины", - написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.Напомним, в сентябре 2017 года Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничительные меры продлены в отношении 149 человек и 38 компаний.Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.