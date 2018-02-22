В Госдуме почтили память героев Госплана СССР

Ветераны Великой Отечественной войны 22 февраля возложили в Государственной Думе цветы к мемориальному сооружению, посвящённому памяти работников планово-экономических органов СССР, погибших в боях Великой Отечественной войны. Читайте по теме

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Здание палаты в советские времена занимал Госплан СССР, оно было построено на проспекте Маркса по проекту архитектора Аркадия Лангмана в 1936 году. В 1994 году здание было реконструировано.

По данным Совета ветеранов Минэкономразвития России, в военные годы на фронт от Госплана СССР ушло около тысячи человек. На сегодняшний момент ветеранская организация министерства насчитывает более 250 человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

Символический Вечный огонь у мемориальной доски в Государственной Думе был открыт 21 сентября 2016 года.

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