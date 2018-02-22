В Госдуме предложили уменьшить громкость рекламы в интернете

Депутаты выступили с предложением регулировать уровень громкости звука интернет-рекламы. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на авторов инициативы.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов пояснил изданию, что основной сутью предложенных поправок является регулирование громкости рекламы в интернете. Он отметил, что данные Национального родительского комитета указывают, что от громкой рекламы наиболее страдают дети. Парламентарий заявил, что в среднем колыбельные видео на видеосервисе YouTube в России набирают до 60 миллионов просмотров. По его словам, подобные ролики нередко прерываются громкой агрессивной рекламой.

Авторы законопроекта также предлагают сократить продолжительность трансляции рекламы в детских и образовательных видеороликах. В частности, предлагается выделить минуту в конце и начале 15-минутного ролика, по полторы минуты - для 25-минутного, по две с половиной минуты — для 40-минутного и по три минуты - для часового.

Поправки оговаривают, что прерыванию видеороликов должно предшествовать сообщение о последующей трансляции. Также не допускается прерывать рекламой религиозные видеоматериалы и видеоконтент продолжительностью менее трех минут, а также трансляцию агитационных материалов.

На данный момент за громкостью рекламы на радио и ТВ следит ФАС. Нарушители подвергаются высоким штрафам. Старовойтов отметил, что действующий алгоритм регулирования громкости рекламы необходимо распространить на интернет.