В Калифорнии заменяют пограничную стену

Федеральное правительство США начало замену пограничной стены в Калифорнии. Это первый контракт по созданию стены по проекту администрации Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), не включая 8 прототипов, которые были построены в прошлом году в Сан-Диего.Таможня и пограничная служба США заменяют около 3,2 км стены в центре Калексико. Приграничный забор будет заменен на прочное заграждение вдоль границы с Мексикой. Барьер, построенный в 1990-х годах из переработанных металлических отходов будет снесен, вместо этого будет возведена стена высотой более 9 метров.Администрация Трампа ищет 18 миллиардов долларов для реализации проекта по строительству стены. В ноябре компании из Небраски и Омахи выиграли тендер по контракту по замене стены в Калексико, в 200 км к востоку от Сан-Диего. В этом районе граница проходит через реку, по которой контрабандисты провозят нелегалов.Ожидается, что проект замены забора, который включает также реконструкцию моста через реку, займет 300 дней.