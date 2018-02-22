В «Лужниках» 3 марта пройдёт митинг в поддержку В.Путина

Митинг в поддержку кандидата в президенты В. Путина пройдет 3 марта в комплексе «Лужники», сообщается на предвыборном сайте кандидата.

До этого секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов сообщал, что это мероприятие будет оплачено из избирательного фонда кандидата.

Кондрашов сказал, в частности, что, как ожидается, участие в мероприятии примут несколько тыс. человек.

Стоит обозначить, что до этого о проведении данного мероприятия сообщал Андрей Кондрашов, секретарь избирательного штаба. Оно будет оплачено из избирательного фонда.

Выборы руководителя государства намечены на 18 марта.

Заметим: действующий глава государства Владимир Путин баллотируется на новый президентский срок в качестве кандидата-самовыдвиженца.