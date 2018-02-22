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» » В оккупированной Макеевке столкнулись три авто: появились фото

В оккупированной Макеевке столкнулись три авто: появились фото


Добавлено: 22 фев 2018 в 19:42, Категория: Украина

В оккупированной Макеевке три легковых автомобиля получили механические повреждения в результате ДТП.

Так, сегодня утром в Горняцком районе города на проспекте Генерала Данилова произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием трех автомобилей.

По информации, водитель автомобиля «ЗАЗ Vida» в районе кафе «Казантип» не справился с управлением, выехал на правую обочину и совершил наезд на дерево.

Через несколько минут водитель «Daewoo Sens» совершил наезд на автомобиль «Toyota Camry», водитель которого остановился для оказания помощи водителю «ЗАЗа».

По данным, транспортные средства получили механические повреждения, пассажиры и водители не пострадали.


Фото:
В оккупированной Макеевке столкнулись три авто: появились фото


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Добавлено: 22 фев 2018 в 19:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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