В ОРЛО арестовали «министра связи ЛНР»: появились детали

Оккупационная власть «ЛНР» арестовала экс-«министра связи и массовых коммуникаций ЛНР» Михаила Сурженко после того, как произошел взрыв на территории ГТРК .

В соцсетях сообщают: «Очередной беспредел произошел в «ЛНР»! Несколько дней назад на территории луганского телецентра была произведена попытка диверсии неизвестными лицами. Пользуясь данным поводом, был незаконно арестован министр связи Михаил Сурженко (позывной «Тополь») с обвинениями в терроризме.

Так, в сообщении, подписанным словами «„Киба“, бывший связист ГБР „Бэтмен“» говорится, что к «экс-министру» применяют методы физического воздействия, чтобы он оговорил себя.

«Возникает вопрос: доколе еще люди, получившие в руки власть, будут сводить свои личные счеты с людьми, отставившими независимость республике».

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