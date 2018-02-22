В ОРЛО сообщили, где сейчас скрывается один из главарей «ЛНР»

Экс-глава «народного совета ЛНР» Алексей Карякин покинул оккупированный Луганск вслед за Игорем Плотницким.

Бывший соратник ликвидированного экс-главаря «ЛНР» Валерия Болотова Владлен Заруба сообщил: «Начнем с того, где сейчас этот Карякин? В Луганске или в Стаханове? Нет, он в Донецке. Почему же он не на родине? Почему он не старается поднять „республику“? Это такой хорошо сложившийся подонок. Один из главных персонажей, кто воткнул Валерию нож в спину».

При этом он подчеркнул, что благодаря таким как Карякин, в среде боевиков сегодня царит «полный бардак».