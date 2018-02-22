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В России появится единая информационная база соцподдержки граждан


Добавлено: 22 фев 2018 в 13:34,
В России появится единая информационная база соцподдержки граждан

Тема: Пленарное заседание Госдумы 22 февраля


В Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) будут аккумулированы все данные о мерах социальной помощи россиянам. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 22 февраля.

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Закон разработан Правительством в целях оптимизации процесса планирования региональных бюджетов и повышения контроля за выделением социальной поддержки.

В базе ЕГИССО, которая была создана в 2015 году, содержится информация об основаниях, условиях и способах социальной поддержки, а также сведения об организациях, которые её предоставляют. При этом условия и объёмы социальной помощи в ЕГИССО по-прежнему регулируются отдельными нормативными документами.

Закон обязывает использовать информационную систему в ходе предоставления гражданам социальной поддержки. По мнению замминистра труда и соцзащиты Алексея Черкасова, нововведение сможет улучшить качество решений, которые управляющие органы принимают по вопросам социальной поддержки.

В законе также содержится норма, которая описывает механизм, помогающий уполномоченным органам собирать и обрабатывать поступающие сведения.

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Добавлено: 22 фев 2018 в 13:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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