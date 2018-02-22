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В России запретили молочную продукцию из Беларуси


Добавлено: 22 фев 2018 в 19:56, Категория: Украина
В России запретили молочную продукцию из Беларуси

Россельхознадзор с 26 февраля 2018 года запретил ввоз в Россию молочной продукции из Беларуси.

В заявлении российской службы сообщается, что эти меры приняты «в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в РФ».

Сообщается, запрет распространяется на молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотку молочную наливную, концентрированную, сухую; концентрат сывороточного и молочного белка.

При этом стало известно, запрет продлится «до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции».



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Добавлено: 22 фев 2018 в 19:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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