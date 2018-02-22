В Российской Федерации завели дело об убийстве сбитого в Сирии летчика

В канун Дня защитника Отечества телевизионный ведущий желает ближе познакомить граждан России с родственниками и друзьями уроженца Воронежа Романа Филипова, показав собственный спецрепортаж.

По утверждению Малахова, тему он выбирал сам. О последствиях нападения Малахов также упомянул: «Идешь и вдруг видишь следы разорвавшейся мины. Понимаешь, что опасность рядом, когда в монастыре священник зачитывает имена погибших тут людей», — сказал он. Майор Филипов совершал облет зоны деэскалации Идлиб. На них он, будучи сбитым на самолете, катапультировался, не сдался, подорвал себя с криком «За пацанов!». На земле он принял бой.

В пятницу, 23 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин вручит звезду Героя родственникам погибшего при атаке террористов в Сирии майора Романа Филипова, информирует pr-служба Кремля. Он катапультировался, потом отстреливался от них, после этого с криком «Это вам за пацанов!» подорвал себя гранатой. Вместе с останками летчика доставили часть фрагментов его самолета.

Минобороны обещало помогать семье летчика, а министр обороны Сергей Шойгу представил его к присвоению посмертного звания Героя РФ.